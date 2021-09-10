Пропавшая в Ленобласти десятилетняя девочка найдена в квартире взрослого мужчины

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Полицейские нашли в квартире 33-летнего мужчины в Санкт-Петербурге девочку, которая в четверг, 9 сентября, не вернулась домой из школы в Ленинградской области.
Пропавшая в Ленобласти десятилетняя девочка найдена в квартире взрослого мужчины
  • РИА Новости

Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Мужчина заманил школьницу к себе в квартиру на Партизана Германа через социальные сети, после чего начал приставать к ней и угрожать.

«Девочку передали родителям. Подозреваемый доставлен в полицию», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция нашла двух девочек, сбежавших из дома в Лесосибирске Красноярского края.

Подростки пропали 7 сентября. Помощи в поисках дочери попросила в соцсетях мать одной из пропавших. Как информировал сайт «Аргументы и Факты», прокуратура Красноярского края начала проверку по поводу сообщений о пропаже двух 13-летних девочек в Лесосибирске.

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