Пропавшая в Ленобласти десятилетняя девочка найдена в квартире взрослого мужчины

Полицейские нашли в квартире 33-летнего мужчины в Санкт-Петербурге девочку, которая в четверг, 9 сентября, не вернулась домой из школы в Ленинградской области.

Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мужчина заманил школьницу к себе в квартиру на Партизана Германа через социальные сети, после чего начал приставать к ней и угрожать.

«Девочку передали родителям. Подозреваемый доставлен в полицию», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция нашла двух девочек, сбежавших из дома в Лесосибирске Красноярского края.

Подростки пропали 7 сентября. Помощи в поисках дочери попросила в соцсетях мать одной из пропавших. Как информировал сайт «Аргументы и Факты», прокуратура Красноярского края начала проверку по поводу сообщений о пропаже двух 13-летних девочек в Лесосибирске.