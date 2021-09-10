Заммэра Москвы Пётр Бирюков приехал на церемонию прощания с Евгением Зиничевым

Проводить в последний путь главу МЧС Евгения Зиничева приехал заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

В беседе с Life.ru он рассказал, что Зиничев был настоящим героем, профессионалом и управленцем, который заботился обо всех, кто его окружал.

«С ним было легко общаться. Он всегда понимал, что надо для Москвы, для страны, для России. Его всегда можно было видеть во всех горячих точках. Всегда будем помнить об этом великом человеке, нашем близком друге, нашем коллеге», — сказал Бирюков.

Ранее заслуженный юрист России, член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьёв в беседе с ФАН отметил, что Зиничев показал пример мужества и отваги для всех сотрудников МЧС.