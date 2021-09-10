Денис Майданов посетил церемонию прощания с Евгением Зиничевым

Заслуженный артист России Денис Майданов пришёл проститься с героически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Церемония прощания проходит в Москве в пятницу, 10 сентября.

В беседе с телеканалом «360» певец заявил, что это потеря для всей страны.

«Евгений Николаевич — действительно гордость нашей страны. Настоящий боевой офицер, глыба, можно сказать, руководитель. Из таких людей состоит наша страна. Страна сегодня потеряла своего сына, одного из столпов наших силовых органов», — сказал Майданов.

Ранее заслуженный юрист России, член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьёв в беседе с ФАН отметил, что Зиничев показал пример мужества и отваги для всех сотрудников МЧС.