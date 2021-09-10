В России сократилось количество арендного жилья

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С начала лета количество арендных квартир в крупных городах России заметно снизилось.

Об этом пишет газета «Известия».

Так, в Тюмени по сравнению с началом лета количество сдаваемых квартир снизилось на 72%, в Омске — на 57%, в Воронеже — на 36%, в Новосибирске — на 34%, в Красноярске — на 28%, в Перми — на 6%, в Москве — на 18%, в Санкт-Петербурге — на 13%, рассказала руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

«Если до пандемии пиковый спрос на аренду жилья приходился на август-сентябрь, то теперь он стабильно высокий в течение всего года. По сравнению с 2020-м, в этом году спрос выше в среднем на 25—30%», — прокомментировала эксперт.

Ранее генеральный директор федеральной компании «Полезные люди» Юрий Паршиков в беседе с ФАН дал прогноз по рынку недвижимости в России до конца лета.

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