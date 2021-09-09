В Росстандарте прокомментировали ГОСТ для подержанных автомобилей, ввозимых в Россию

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Руководитель Росстандарта Антон Шалаев прокомментировал ГОСТ для подержанных автомобилей, ввозимых в Россию.
В Росстандарте прокомментировали ГОСТ для подержанных автомобилей, ввозимых в Россию
  • Reuters

«С 1 июля вступил в силу ГОСТ 33670-2015. Он распространяется на все автомобили, единично ввозимые в Россию. Неважно, с какой стороны у них руль и из какой страны они прибывают», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как пояснил Шалаев, стандарт относится к машинам единичным (когда человек поехал за границу, купил автомобиль и привёз в Россию) и ввозимым в страну, а на транспортные средства, которые уже находятся в эксплуатации, данные требования не распространяются.

«Главой государства поставлены цели по достижению безопасности движения, сокращению смертей на дорогах. И есть статистика, которую мы ведём с 2015 года: каждая десятая подержанная машина, попадающая на рынок в качестве единичного транспортного средства, — это «конструктор» или «утопленник», — сказал Шалаев.

По его словам, это машина, собранная из частей нескольких других авто, или же машина, побывавшая под водой при стихийных бедствиях, и такие транспортные средства представляют опасность.

«Для их выявления и был создан этот ГОСТ», — добавил он.

Ранее автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с Nation News рассказал, как при покупке подержанного автомобиля не попасться на уловки мошенников.

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