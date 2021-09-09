В НАО планируют создать мемориал в честь фронтовиков

В Ненецком автономном округе планируют создать мемориал «Стена памяти», где будут выгравированы имена фронтовиков. Речь идёт об уроженцах региона, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает издание «Невские новости».

Как заявил губернатор Юрий Бездудный, списки имён уже обсудили в окружной администрации с участием регионального совета ветеранов.

«Ветераны высказали своё мнение об общей концепции памятника. По их просьбам мемориал будет включать в себя большой экран, на котором будут транслировать патриотические ролики, а также информацию об участниках войны. А вдоль аллеи Победы будут установлены стены с фамилиями фронтовиков. К каждой из них можно будет возложить цветы», — сказал глава региона.

Он распорядился подготовить проект мемориала.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Адыгея получила боевое знамя 95-й Молдавской стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении Майкопа во время Великой Отечественной войны.