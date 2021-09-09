В Тюменской области рассказали о мерах поддержки многодетных семей

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В Тюменской области рассказали о мерах поддержки, предусмотренных для многодетных семей.
В Тюменской области рассказали о мерах поддержки многодетных семей
  • © Наталья Селиверстов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональное правительство.

Таким семьям полагается, в частности, или бесплатный земельный участок, или выплата за него. С начала реализации программы, то есть с 2011 года, 9252 семьи выбрали первый вариант, ещё 229 — второй.

С начала 2021 года предоставлено 207 участков и 60 выплат.

В программе могут принять участие семьи, где трое и более детей в возрасте до 18 лет, они должны прожить в регионе не менее пяти лет и иметь статус нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News рассказала о поддержке многодетных семей в России.

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