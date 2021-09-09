В «Автостате» назвали самые популярные марки китайских машин в России в августе

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В августе 2021 года в России продали 8731 новый автомобиль китайских марок, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
В «Автостате» назвали самые популярные марки китайских машин в России в августе
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей популярностью пользовался бренд Chery. Реализовано 2956 таких машин (в 2,6 раза больше, чем годом ранее).

Второе место занимает Haval, третье — Geely.

В список также попали Changan, FAW, Cheryexeed, DFM, GAC, Lifan, Brilliance, Zotye и Foton.

Всего в январе — августе 2021 года в России продали 65 304 новые машины китайских брендов.

Ранее URA.RU сообщало, что за пять лет количество электромобилей в Тюменской области выросло в 60 раз.

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