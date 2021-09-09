В «Автостате» назвали самые популярные марки китайских машин в России в августе
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Наибольшей популярностью пользовался бренд Chery. Реализовано 2956 таких машин (в 2,6 раза больше, чем годом ранее).
Второе место занимает Haval, третье — Geely.
В список также попали Changan, FAW, Cheryexeed, DFM, GAC, Lifan, Brilliance, Zotye и Foton.
Всего в январе — августе 2021 года в России продали 65 304 новые машины китайских брендов.
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