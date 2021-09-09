В РСТ рассказали о перспективах внутреннего туризма в 2022 году
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- РИА Новости
«В следующем году будет активно развиваться внутренний туризм на территории России, потому что сейчас подготовлены программы стимуляции, некоторые программы уже работают, такая как кешбэк — стимуляция спроса именно внутреннего туризма», — заявил он в беседе с НСН.
По мнению Игнатьева, программа субсидирования чартерных перевозок для туроператоров, традиционно занимавшихся выездным туризмом, позволит открыть чартеры по территории России.
«Это даст возможность в два раза снизить стоимость путешествия в дальние регионы России», — считает глава союза туриндустрии.
Кроме того, он отметил, что муниципальные власти активно работают с туроператорами, разработано много интересных брендовых маршрутов.
Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.