В РСТ рассказали о перспективах внутреннего туризма в 2022 году

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев рассказал о перспективах внутреннего туризма в 2022 году.

«В следующем году будет активно развиваться внутренний туризм на территории России, потому что сейчас подготовлены программы стимуляции, некоторые программы уже работают, такая как кешбэк — стимуляция спроса именно внутреннего туризма», — заявил он в беседе с НСН.

По мнению Игнатьева, программа субсидирования чартерных перевозок для туроператоров, традиционно занимавшихся выездным туризмом, позволит открыть чартеры по территории России.

«Это даст возможность в два раза снизить стоимость путешествия в дальние регионы России», — считает глава союза туриндустрии.

Кроме того, он отметил, что муниципальные власти активно работают с туроператорами, разработано много интересных брендовых маршрутов.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.