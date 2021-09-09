В РСТ прокомментировали программу туристического кешбэка

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Почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько прокомментировал программу туристического кешбэка.
В РСТ прокомментировали программу туристического кешбэка
  • Pixabay

«Это инструмент во многом уникальный в том виде, в каком он действует в России вместе с платёжной системой МИР. Это лучшее, что придумала Россия с точки зрения стимулирования спроса за весь постсоветский период», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, бизнес и потребители ждут продолжения программы.

Как отметил эксперт, важно, чтобы программа была дофинансирована в этом году и чтобы люди «могли купить на всю глубину низкого сезона будущего года».

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.

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