Туроператор рассказал о смене предпочтений россиян из-за пандемии

Короткая ссылка
Член правления Российского союза туроператоров, заместитель генерального директора TEZ TOUR Россия Владимир Каганер рассказал о смене предпочтений россиян из-за пандемии.
Туроператор рассказал о смене предпочтений россиян из-за пандемии
  • Reuters

«Пандемия сильно поменяла предпочтения туристов, а некоторых отпугнула вовсе. У нас туристы есть узкоспециализированные, которых невозможно переориентировать», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в большинстве своём туристы просто «затаились», отказались от поездок, ожидая открытия тех направлений, на которые они нацелились.

«Если раньше турист среднего класса летал один раз зимой в Египет и один раз летом в Турцию, то сейчас он, скорее всего, сконцентрируется на одной поездке, чуть увеличенной по продолжительности», — добавил эксперт.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить