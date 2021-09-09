Туроператор рассказал о смене предпочтений россиян из-за пандемии

Член правления Российского союза туроператоров, заместитель генерального директора TEZ TOUR Россия Владимир Каганер рассказал о смене предпочтений россиян из-за пандемии.

«Пандемия сильно поменяла предпочтения туристов, а некоторых отпугнула вовсе. У нас туристы есть узкоспециализированные, которых невозможно переориентировать», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в большинстве своём туристы просто «затаились», отказались от поездок, ожидая открытия тех направлений, на которые они нацелились.

«Если раньше турист среднего класса летал один раз зимой в Египет и один раз летом в Турцию, то сейчас он, скорее всего, сконцентрируется на одной поездке, чуть увеличенной по продолжительности», — добавил эксперт.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.