Пассажиры «Мострансавто» совершили более 8,6 млн поездок с начала сентября

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Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 8,6 млн поездок с начала сентября. По сравнению с последней неделей августа трафик увеличился почти на 4%.
Пассажиры «Мострансавто» совершили более 8,6 млн поездок с начала сентября
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

С помощью регистрации проезда социальными картами с 1 по 7 сентября выполнено около 4,5 млн поездок. Бесконтактным способом проезд оплатили более 2 млн раз.

Больше всего пассажиров проехали по маршруту №22 «станция Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Санкт-Петербург планирует закупить 2,7 тысячи новых автобусов к весне 2022 года.

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