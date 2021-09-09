Специалист предупредил об уловках мошенников в отношении вакцинированных

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Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов предупредил об уловках мошенников в отношении вакцинированных.
Специалист предупредил об уловках мошенников в отношении вакцинированных
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«В первую очередь будут попытки запросить реквизиты тех или иных платёжных инструментов, банковских карт, например, с посылом: «Вы выиграли денежный приз, предоставьте реквизиты, на которые осуществить зачисление», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, также возможны массовые рассылки писем, где пользователей будут приглашать перейти в «личный кабинет» на поддельном сайте.

Как отметил Сизов, необходимо проверять данные об акции — например, можно зайти на официальные порталы не через присланные ссылки. Также стоит следить за публикациями СМИ.

«Если это официальное уведомление, в интернете обязательно будет статья, что таким образом уведомляют победителей. Если подобные сообщения ведут на тот или иной государственный ресурс, лучше самим зайти на этот адрес и войти в личный кабинет», — пояснил эксперт.

Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.

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