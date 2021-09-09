Космонавт-испытатель Бородай рассказал о побывавшем в космосе челноке «Буран»

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Космонавт-испытатель Алексей Бородай рассказал об экземпляре самолёта — аналога космического корабля «Буран», единственном побывавшем в космосе экземпляре.
Космонавт-испытатель Бородай рассказал о побывавшем в космосе челноке «Буран»
  • © AP

Корабль был уничтожен на космодроме Байконур в 2002 году.

«На него обрушился ангар и раздавил его», — рассказал Бородай в беседе с телеканалом «Звезда».

Он упомянул об уникальности модели космического корабля «Буран» — она заключается в его способности менять место приземления.

«Буран» в процессе спуска может менять место приземления. Ему, допустим, запланировали посадку на каком-то аэродроме, а потом в процессе выдачи тормозного ресурса, который выдаёт сам лётчик «Бурана», вдруг ситуация сменилась, надо менять по каким-либо причинам место посадки. Пожалуйста, это он в состоянии сделать и в определённых пределах может изменить место посадки на аэродроме», — пояснил он.

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