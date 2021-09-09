Эпидемиолог Горелов назвал необходимый интервал между прививками от гриппа и COVID-19

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что «прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя».

Он отметил, что «вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через один месяц после прививки от гриппа».

«Если вы уже прошли вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, прививаться от гриппа можно через 30 дней», — цитирует ТАСС Горелова.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что комиссия экспертов на этой неделе планирует принять решение о совместимости вакцинации от гриппа и коронавируса.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.