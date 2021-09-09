Эпидемиолог Горелов назвал необходимый интервал между прививками от гриппа и COVID-19

Короткая ссылка
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что «прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса так поступать нельзя».
Эпидемиолог Горелов назвал необходимый интервал между прививками от гриппа и COVID-19
  • © AP

Он отметил, что «вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через один месяц после прививки от гриппа».

«Если вы уже прошли вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, прививаться от гриппа можно через 30 дней», — цитирует ТАСС Горелова.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что комиссия экспертов на этой неделе планирует принять решение о совместимости вакцинации от гриппа и коронавируса.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить