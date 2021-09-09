В «Мосгазе» дали советы по безопасной эксплуатации газовых плит

В «Мосгазе» дали рекомендации по безопасной эксплуатации газовых плит.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10—12 лет.

«Рекомендуется использовать только плиты с автоматической системой газ-контроля, с гарантией завода-изготовителя. Эта функция обеспечивает перекрытие газа при погасании пламени в горелке. Наличие автоматики позволяет существенно сократить риски пользования газовым прибором», — заявили в «Мосгазе».

Специалисты также советуют использовать газ только по назначению. Кроме того, нужно обращать внимание на цвет пламени — если оно оранжевое и голубой цвет не возвращается даже после проветривания помещения, пора обратиться за помощью.

Гибкая подводка не должна соприкасаться с электроприборами, быть излишне натянутой или перекрученной.

При необходимости надолго уехать из дома следует перекрыть подачу газа вентилем на трубе. Нельзя допускать к газовым приборам детей дошкольного возраста, оставлять работающие газовые приборы без присмотра, пытаться ремонтировать приборы самостоятельно, обогревать жилые помещения плитой.

Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в подмосковном Ногинске.