Власти Москвы сообщили о проведении акции «В добрые руки»

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Заммэра Наталья Сергунина сообщила, что с 10 по 19 сентября в столице пройдёт акция «В добрые руки», в рамках которой москвичи смогут познакомиться с собаками и кошками, живущими в приютах.
Власти Москвы сообщили о проведении акции «В добрые руки»
  • © Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы

Об этом сообщает «Москва 24».

Животных можно будет увидеть на Тверском бульваре. Сергунина подчеркнула, что мероприятие объединит тех, у кого уже есть домашнее животное, и тех, кто только планирует его завести.

Она добавила, что к акции присоединились фонды помощи животным «Рэй», «Лапа дружбы», «Собаки, которые любят», «Котодетки». Специалисты и волонтёры организуют лекции по зоопсихологии, воспитанию домашних животных и уходу за ними.

Ранее председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

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