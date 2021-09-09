Власти Москвы сообщили о проведении акции «В добрые руки»
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Об этом сообщает «Москва 24».
Животных можно будет увидеть на Тверском бульваре. Сергунина подчеркнула, что мероприятие объединит тех, у кого уже есть домашнее животное, и тех, кто только планирует его завести.
Она добавила, что к акции присоединились фонды помощи животным «Рэй», «Лапа дружбы», «Собаки, которые любят», «Котодетки». Специалисты и волонтёры организуют лекции по зоопсихологии, воспитанию домашних животных и уходу за ними.
Ранее председатель региональной общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал законопроект об обязательной регистрации домашних животных.