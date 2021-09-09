Эксперт рассказал, как отличить поддельный сайт госуслуг от настоящего

Фальшивые сайты определить очень просто: если человека просят перейти по какой-то ссылке, необходимо понимать источник, который её прислал, заявил эксперт по кибербезопасности, замгендиректора компании Zecurion Александр Ковалёв.

Так он прокомментировал Life.ru схему мошенников по обману россиян через поддельный сайт «Госуслуги».

Ковалёв отметил, что если на сайте требуется указать паспортные данные или перевести деньги, то лучше всего зайти в поисковик и открыть нужный портал через него, так как поисковику доверять можно. А после добавить имеющуюся ссылку и вставить её к основному домену. Если страница не откроется, скорее всего, её не существует и это обман.

«Но самое ключевое — это подумать при любых действиях, которые кто-то просит совершить... Все эти мошеннические схемы основаны на психологии, что вам быстро что-то присылают. И если мы говорим про фейковые сайты, то это самый распространённый вид кибератаки», — пояснил эксперт.

Согласно исследованию сервиса мониторинга даркнета DLBI, общая сумма мошеннических операций на сайтах объявлений, таких как «Авито», «Юла» и «Авто.ру», с октября 2019 года составила почти 1,4 млрд рублей, пишут «Известия».

В большинстве случаев преступники либо присылают пользователям фишинговую ссылку на сторонний мессенджер для оплаты несуществующего товара, либо предлагают продавцу ввести реквизиты карты, включая CVC, чтобы якобы прислать ему деньги.