Власти Ямала рассказали о планах по развитию туризма на Полярном Урале
- © AP
Об этом сообщает «Ямал-Медиа».
В частности, Артюхов рассказал о проекте, который предусматривает строительство горнолыжного комплекса с отелями, семейными зонами отдыха, кафе и рестораном.
Также в состав кластера входят маршруты на природный комплекс «Харбейский», этностойбище «Земля надежды» и другие природные объекты.
Как ожидается, реализация проекта позволит создать свыше 1700 рабочих мест на этапе строительства и столько же — в ходе эксплуатации.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».