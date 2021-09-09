Власти Ямала рассказали о планах по развитию туризма на Полярном Урале

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обсудили на встрече в Москве вопросы развития туристической инфраструктуры на Полярном Урале.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

В частности, Артюхов рассказал о проекте, который предусматривает строительство горнолыжного комплекса с отелями, семейными зонами отдыха, кафе и рестораном.

Также в состав кластера входят маршруты на природный комплекс «Харбейский», этностойбище «Земля надежды» и другие природные объекты.

Как ожидается, реализация проекта позволит создать свыше 1700 рабочих мест на этапе строительства и столько же — в ходе эксплуатации.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».