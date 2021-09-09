В Крыму проходят учения с участием 300 разведчиков ЧФ

В Крыму проходят учения разведчиков армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

Разведывательные подразделения отрабатывают варианты перемещения в район выполнения задач как по земле, в составе военных колонн, так и по воздуху — с применением вертолётов армейской авиации, сообщает «Новый Севастополь».

В учениях задействовано около 300 военнослужащих и порядка 100 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Рысь», «Тигр» и «Тайфун».

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.