В Тюменской области в 60 раз увеличилось число электрокаров

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За пять лет количество электромобилей в Тюменской области выросло в 60 раз.
В Тюменской области в 60 раз увеличилось число электрокаров
  • © Администрация города Тюмени

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«На 1 января 2021 года в России было зарегистрировано 10 836 электромобилей. Это на 71% больше, чем в прошлом году. Существенный прирост отмечают в Тюменской области. В 2016 году в столице региона было зарегистрировано всего три электромобиля, а на сегодня их почти 200», — рассказали в мэрии.

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.

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