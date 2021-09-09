В Тюменской области в 60 раз увеличилось число электрокаров

За пять лет количество электромобилей в Тюменской области выросло в 60 раз.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«На 1 января 2021 года в России было зарегистрировано 10 836 электромобилей. Это на 71% больше, чем в прошлом году. Существенный прирост отмечают в Тюменской области. В 2016 году в столице региона было зарегистрировано всего три электромобиля, а на сегодня их почти 200», — рассказали в мэрии.

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах электрического транспорта в России.