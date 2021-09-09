Экипаж подлодки «Колпино» ЧФ отработал аварийный выход с глубины
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
«В ходе тренировки подводники выполнили нормативы по надеванию спасательного снаряжения и отработали выход из торпедного аппарата с использованием индивидуального дыхательного аппарата», — отмечается в сообщении.
Кроме того, экипаж провёл тренировку по посадке в надувной спасательный плот ПСН-10.
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