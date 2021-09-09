В Москве рассказали о ситуации с масочным режимом в общественном транспорте

Руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов рассказал о ситуации с масочным режимом в общественном транспорте.

По его словам, число выявленных нарушений масочно-перчаточного режима, который начал действовать на транспорте Москвы 12 мая 2020 года, превысило полмиллиона.

«С 12 мая прошлого года выявлено более 500 тыс. нарушений масочного и масочно-перчаточного режима в московском транспорте... В среднем за последний месяц контролёры ГКУ «Организатор перевозок» фиксировали порядка 1,5 тыс. нарушений в день», — цитирует его ТАСС.

Султанов добавил, что в данном вопросе видна положительная динамика, так, например, если в прошлом году маски при входе в метро надевали порядка 82% пассажиров, то в настоящее время этот показатель достигает 99%.

Ранее сообщалось, что власти Камчатского края продлили до 30 сентября масочный режим, введённый из-за распространения коронавируса.