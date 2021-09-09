Военный эксперт Коротченко рассказал о преимуществах усовершенствованного танка Т-90М

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко рассказал о преимуществах усовершенствованного танка Т-90М «Прорыв».

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что обновлённая модель — улучшенная версия танка, производимого серийно и стоящего на вооружении ВС России с 2020 года.

«Модернизация увеличит боевые возможности с точки зрения раннего обнаружения противника, соответственно, более точного указания и поражения целей. Улучшенный танк позволит на более высоком уровне выполнять те задачи, которые он решает в составе сухопутных войск России», — подчеркнул Коротченко.

Он положительно оценил установленную на «Прорыве» оптико-электронную систему. Оборудование позволит экипажу быть более осведомлённым по ситуации на поле боя.

«Во время танкового сражения всего два слагаемых: техническая оснащённость боевой машины плюс эффективность экипажа», — добавил эксперт.

Ранее ФАН сообщало, что крымские специалисты представили собственную разработку вездехода на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Симферополе.