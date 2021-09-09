Военный эксперт Коротченко рассказал о преимуществах усовершенствованного танка Т-90М
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- РИА Новости
В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что обновлённая модель — улучшенная версия танка, производимого серийно и стоящего на вооружении ВС России с 2020 года.
«Модернизация увеличит боевые возможности с точки зрения раннего обнаружения противника, соответственно, более точного указания и поражения целей. Улучшенный танк позволит на более высоком уровне выполнять те задачи, которые он решает в составе сухопутных войск России», — подчеркнул Коротченко.
Он положительно оценил установленную на «Прорыве» оптико-электронную систему. Оборудование позволит экипажу быть более осведомлённым по ситуации на поле боя.
«Во время танкового сражения всего два слагаемых: техническая оснащённость боевой машины плюс эффективность экипажа», — добавил эксперт.
Ранее ФАН сообщало, что крымские специалисты представили собственную разработку вездехода на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Симферополе.