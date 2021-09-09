Глава Якутии Айсен Николаев рассказал о дружбе с Евгением Зиничевым

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Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым их связывала тесная дружба.
Глава Якутии Айсен Николаев рассказал о дружбе с Евгением Зиничевым
  • © МЧС

Об этом он сообщил в беседе с kp.ru.

«Мы с Евгением Зиничевым очень сблизились за последнее время. И для меня его гибель — очень большая трагедия. Я был в воздухе, когда эта печальная новость пришла. Приземлился — и здесь уже мне рассказали об этой беде», — поделился Айсен Николаев.

По его словам, для всех жителей Якутии это стало тяжёлой утратой.

«Потому что Евгений Николаевич Зиничев был не просто министром, который по долгу службы довольно часто в Якутии появлялся. Это был человек, который искренне любил нашу республику, искренне нас поддерживал. Конечно, он сыграл огромную роль в нашей битве за тайгу», — рассказал глава Якутии.

Как ранее сообщало URA.RU, губернатор Тюменской области Александр Моор и правительство региона выразили соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.

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