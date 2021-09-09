Собянин рассказал о планах по запуску речного транспорта в столице

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал, что в столице в скором времени появится ещё один регулярный вид транспорта — речные трамвайчики.
Собянин рассказал о планах по запуску речного транспорта в столице
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Знаете, зимы становятся теплее. Москва-река практически всю зиму открыта. Даже коммерческие, экскурсионные речные пароходики курсируют практически весь год. Мы покупаем электрические водные трамваи с хорошим современным дизайном. Они, с одной стороны, носят такой имиджевый, туристический характер. Но, конечно, будут помогать в регулярных пассажирских перевозках. Пока для эксперимента закупим 20 штук в следующем году. Посмотрим, как они будут работать», — поделился мэр.

Как сообщал ранее сайт «Подмосковье сегодня», пассажиропоток на речных маршрутах в Московской области вырос в два раза с начала сезона.

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