Собянин перечислил меры поддержки московского бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о мерах поддержки столичного бизнеса в период пандемии коронавируса.

Московские власти в целях поддержки бизнеса за период пандемии выделили предпринимателям порядка 100 млрд рублей в виде налоговых послаблений, отсрочки платежей по аренде и просто денежной помощи, сказал Собянин.

По его словам, поддержку бизнесу можно разделить на две части: экстренная, связанная с пандемией, и плановая.

«Плановую, несмотря на какие-то проблемы с бюджетом, мы не отменяли и не будем отменять. Это помощь малому бизнесу, и гранты, и субсидии, и поддержка экспорта, и так далее. Мы находимся в диалоге с бизнесом и, если необходимы какие-то новые меры поддержки, стараемся их вырабатывать совместно. Что касается экстренных мер поддержки в связи с ограничениями, локдауном, то часть этих мер продлеваем. Самая главная мера поддержки бизнеса — дать возможность работать, минимально вводить ограничения, что мы и делаем», — отметил Собянин.

Как ранее сообщала НСН, Сергей Собянин подписал постановление, которым расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса.