В Москве создадут ещё шесть индустриальных кварталов

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на северо-востоке Москвы появятся шесть индустриальных кварталов.
В Москве создадут ещё шесть индустриальных кварталов
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Об этом сообщает НСН.

«В реорганизацию шести неэффективно используемых территорий на северо-востоке Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» инвесторы вложат более 365 млрд рублей», — сказал Ефимов.

По его словам, в ходе реализации этих проектов будет создано 44 тыс. новых рабочих мест. Построят школы, детские сады и поликлиники. Ожидаемый бюджетный эффект составит 37 млрд рублей в год.

Речь идёт о реорганизации территорий бывших промзон в Алтуфьеве, Отрадном, Северном Медведкове и Бутырском районе общей площадью более 49 га.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».

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