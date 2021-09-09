В Москве создадут ещё шесть индустриальных кварталов

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на северо-востоке Москвы появятся шесть индустриальных кварталов.

Об этом сообщает НСН.

«В реорганизацию шести неэффективно используемых территорий на северо-востоке Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» инвесторы вложат более 365 млрд рублей», — сказал Ефимов.

По его словам, в ходе реализации этих проектов будет создано 44 тыс. новых рабочих мест. Построят школы, детские сады и поликлиники. Ожидаемый бюджетный эффект составит 37 млрд рублей в год.

Речь идёт о реорганизации территорий бывших промзон в Алтуфьеве, Отрадном, Северном Медведкове и Бутырском районе общей площадью более 49 га.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».