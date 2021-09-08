Генпрокурор Краснов назвал Зиничева профессионалом и защитником Отечества

Генеральный прокурор России Игорь Краснов выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.

«Трагически ушёл из жизни профессионал своего дела, смелый и искренне преданный интересам государства человек, верный служебному долгу, всей душой любивший свою страну», — говорится в телеграмме Краснова.

Он отметил, что Зиничев прошёл серьёзный профессиональный путь, состоявшись как авторитетный и инициативный руководитель, он пользовался заслуженным уважением коллег.

«Всегда будем помнить его как верного своему делу, настоящего офицера и защитника Отечества, погибшего при спасении жизни человека. Скорбим о его смерти», — отмечается в телеграмме.

8 сентября стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.