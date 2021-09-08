В Москве построят вокзал для поездов высокоскоростной магистрали

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью газете «Комсомольская правда» сообщил, что в столице рядом с Ленинградским вокзалом будет построен новый вокзал для поездов высокоскоростной магистрали (ВСМ).
В Москве построят вокзал для поездов высокоскоростной магистрали
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен ещё один вокзал для поездов ВСМ. Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4», — приводит слова Собянина сайт kp.ru.

По его словам, МЦД-4 будет построена «через года полтора».

Собянин уточнил, что «получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ».

Ранее НСН со ссылкой на портал мэра и правительства сообщала, что в Москве выделили 11,6 га земли для развития железнодорожной инфраструктуры с начала 2021 года.

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