В АТОР прокомментировали ситуацию с бронированием туров на новогодние праздники

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с бронированием туров на новогодние праздники.
В АТОР прокомментировали ситуацию с бронированием туров на новогодние праздники
  • Pixabay

«Туристы сейчас склоняются не к акциям раннего бронирования, где туры дешевле, а к акциям как раз перед началом путешествия. Это может привести к тому, что популярные отели могут быть распроданы, а в ряде отелей цены будут выше, чем при покупке заранее», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его прогнозу, если говорить о ранних продажах, то первое место занимают Мальдивы, и это единственное направление, где рост числа поездок достигает 300% в 2021 году.

«Открывается уже Египет, появились рейсы в Доминикану, на Кубу, в Мексику, Венесуэлу, ОАЭ. Это направления, которые будут однозначно популярны в предстоящем зимнем сезоне», — считает Горин.

Он добавил, что многие туроператоры предлагают предварительное бронирование без полной оплаты — это депозиты, составляющие определённый процент от стоимости тура.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала ситуацию в туротрасли.

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