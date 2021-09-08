В результате взрыва газа в Ногинске погиб старший водолаз Центра подготовки космонавтов

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В результате взрыва газа в Ногинске погиб начальник отдела водолазной подготовки Центра подготовки космонавтов Александр Соловьёв.
В результате взрыва газа в Ногинске погиб старший водолаз Центра подготовки космонавтов
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на инженера центра Андрея Ларионова.

«В Центре подготовки космонавтов он работал с 2010 года, с того момента началась наша совместная трудовая деятельность. Он меня, как и остальных водолазов, обучал. Своей профессиональной деятельности он отдавал все свои силы, знания, опыт», — заявил Ларионов.

По его словам, Соловьёв воспитал не одно поколение квалифицированных водолазов, пользовался большим уважением и авторитетом среди коллег.

Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в подмосковном Ногинске.

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