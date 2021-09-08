Колокольцев выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.
Колокольцев выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева
  • © МЧС

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сайт МВД.

Как отметил Колокольцев, жизнь Зиничева — яркий пример многолетнего служения стране и народу.

«Между нашими ведомствами сложилось тесное и конструктивное сотрудничество, основанное на полном взаимопонимании. Честный и самоотверженный офицер, Евгений Зиничев всегда считал своими приоритетами обеспечение безопасности граждан и государства, защиту национальных интересов», — сказал министр.

По его словам, в памяти коллег и друзей Зиничев останется подлинным патриотом и настоящим профессионалом.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, как сообщает ФБА «Экономика сегодня», выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника.

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