Автоэксперты дали рекомендации по смене резины на зимнюю

Координатор сообщества «Синие ведёрки», автоэксперт Пётр Шкуматов и президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук дали рекомендации по смене резины на зимнюю.

«Зимнюю резину надо устанавливать, когда дневная температура меньше чем семь градусов. Семь градусов — это порог, когда эффективность летней резины по торможению сравнивается с зимней. Имеет смысл говорить, что водителям пора менять резину, когда возникает высокая вероятность снежных осадков и «каши» на дороге», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, владельцам шипованной резины можно не торопиться. Как пояснил эксперт, лучше ориентироваться на погоду, поскольку шипы чувствительны к сухой дороге.

Со своей стороны, Форманчук посоветовал обращать внимание на то, в какое время используется машина.

«Если выезжаете рано утром, когда ещё после ночи всё замерзло, то лучше переобуваться пораньше. С первыми заморозками. Если выезжаете, когда более-менее всё растаяло, то можно не торопиться», — пояснил он.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал советы по выбору первой машины.