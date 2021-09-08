Власти Москвы рассказали о строительстве БКЛ и других участков метро

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) и других участков метро.

«Большая кольцевая линия — самый масштабный проект в истории Московского метрополитена. На всех участках БКЛ круглосуточно ведутся работы. Но, действительно, по программе развития Московского метрополитена мы ведём строительство и других важных для города участков метро», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, совсем скоро на схеме метро появится новая линия — Троицкая, которая протянется на 40 км от станции «ЗИЛ» до станции «Коммунарка» в Новой Москве. В дальнейшем, в 2025 — 2026 годах, её продлят до Троицка.

Также строится участок Солнцевской линии от «Рассказовки» до «Внукова».

«Работы идут активно, ведётся проходка тоннелей, уже построен метромост между станциями «Пыхтино» и «Внуково». В 2023 году аэропорт «Внуково» станет первым на постсоветском пространстве с «собственной» станцией метро», — отметил Загрутдинов.

Как добавил чиновник, продолжаются работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии — на севере ветки построят станции «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».

«В Новой Москве идёт строительство ещё одной станции Сокольнической линии — станции «Новомосковская», — заключил он.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.