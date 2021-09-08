Губернатор Мурманской области Чибис назвал Зиничева настоящим героем

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Правительство Мурманской области и губернатор Андрей Чибис выразили соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.
Губернатор Мурманской области Чибис назвал Зиничева настоящим героем
  • © МЧС

Об этом сообщает Nord-News.

«Для меня и моих коллег смерть Евгения Николаевича стала шокирующей неожиданностью. Ещё вчера он давал старт межведомственному учению в Арктической зоне России, в котором была задействована в том числе и Мурманская область. И именно в ходе этого учения трагической случайности было суждено оборвать его жизнь», — говорится в телеграмме Чибиса.

По словам губернатора, Зиничев погиб как настоящий герой, солдат России, спасатель и вся страна переживает не только скорбь, но и восхищение мужеством и доблестью главы МЧС.

Глубокие соболезнования близким и коллегам Зиничева выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передают «Дни.ру».

Как отметил Володин, министр погиб при исполнении служебного долга.

«Всю свою жизнь он посвятил служению стране и защите наших граждан. Евгений Николаевич остался до конца верен своему долгу. Погиб, спасая человека. Светлая память», — сказал он.

8 сентября стало известно, что глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.

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