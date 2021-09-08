Патрушев назвал Зиничева верным долгу профессионалом

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил соболезнования в связи с трагической смертью Евгения Зиничева.
Патрушев назвал Зиничева верным долгу профессионалом
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«Ушёл из жизни достойный руководитель, патриот своей родины. Евгения Николаевича отличали высокий профессионализм, обширные знания, активная жизненная позиция, компетентность и подлинное уважение тех, кто с ним работал. Он всегда был верен долгу. Светлый образ Евгения Николаевича навсегда останется в нашей памяти», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Совбеза.

Зиничев, находившийся в Красноярском крае на межведомственных учениях, погиб, пытаясь спасти жизнь сорвавшегося со скалы режиссёра Александра Мельника.

Зиничеву было 55 лет. 

Подробнее — в материале RT.

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