Патрушев назвал Зиничева верным долгу профессионалом

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил соболезнования в связи с трагической смертью Евгения Зиничева.

«Ушёл из жизни достойный руководитель, патриот своей родины. Евгения Николаевича отличали высокий профессионализм, обширные знания, активная жизненная позиция, компетентность и подлинное уважение тех, кто с ним работал. Он всегда был верен долгу. Светлый образ Евгения Николаевича навсегда останется в нашей памяти», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Совбеза.

Зиничев, находившийся в Красноярском крае на межведомственных учениях, погиб, пытаясь спасти жизнь сорвавшегося со скалы режиссёра Александра Мельника.

Зиничеву было 55 лет.

Подробнее — в материале RT.