Лавров назвал трагедией гибель главы МЧС Зиничева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

«Произошла трагедия. Ушёл из жизни Е.Н. Зиничев, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится на сайте МИД России.

По словам Лаврова, когда другой человек оказался в опасности, Зиничев «действовал не как большой начальник, не как министр, а как настоящий спасатель».

Ранее, как сообщает Nation News, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.