Шойгу заявил, что Зиничев погиб как настоящий спасатель

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Выражаю соболезнования в связи с гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни», — сказал Шойгу.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, как сообщает ФБА «Экономика сегодня», выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника.