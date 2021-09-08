Шойгу заявил, что Зиничев погиб как настоящий спасатель

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Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу заявил, что Зиничев погиб как настоящий спасатель
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Выражаю соболезнования в связи с гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни», — сказал Шойгу.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, как сообщает ФБА «Экономика сегодня», выразила соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника.

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