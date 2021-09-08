Вучич выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России

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Сербский президент Александр Вучич выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева.
Вучич выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России
  • © МЧС

Об этом сообщила пресс-служба президента Сербии.

Вучич рассказал, что «с грустью воспринял известие о трагической гибели министра Евгения Зиничева, который посвятил жизнь спасению людей в самых тяжёлых ситуациях».

«Выражаю самые глубокие соболезнования правительству Российской Федерации, семье, коллегам и друзьям министра Зиничева», — заявил сербский лидер.

По данным МЧС, 8 сентября в ходе межведомственных учений Зиничев трагически погиб, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника.

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