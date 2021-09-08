Путин выступит на одном из мероприятий по случаю Дня города в Москве
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Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«У президента запланированы мероприятия. Он выступит на одном из торжественных мероприятий, которое посвящено празднованию Дня Москвы», — рассказал Песков.
Также он заявил, что приезд иностранных лидеров в Россию в связи с празднованием Дня города в Москве не планируется.
Ранее НСН сообщала, что в День города в Москве на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по управлению беспилотниками и их конструированию.