Житель Ногинска прокомментировал взрыв газа в доме в Ногинске

Житель Ногинска, экс-депутат Совета депутатов города Григорий Грибанов прокомментировал взрыв газа в доме.

«Дом был ухоженным, за домом следили, это я вам точно могу сказать. То есть ни одна обслуживающая организация не допускала какой-то халатности. Вообще этот дом — 9а по улице 28 Июня — показательный», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, дом принимал участие и в конкурсе ремонта подъезда.

Как отметил Грибанов, у дома также очень сильный председатель совета — Ольга Ганжара.

«Скорее всего, здесь сработал человеческий фактор. Я думаю, что люди просто грелись газом», — предположил он.

Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в подмосковном Ногинске.