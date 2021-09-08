Тело второго погибшего извлекли из-под завалов после взрыва газа в доме в Ногинске
В Ногинске тело второго погибшего извлекли из-под завалов после взрыва газа в доме.
- © РИА Новости / Виталий Белоусов
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил обнаружение под завалами тела после взрыва в доме в Ногинске.
По последним данным, число пострадавших в результате ЧП выросло до 13.
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