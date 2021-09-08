Очевидцы поделились подробностями о взрыве газа в Ногинске

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Очевидцы поделились подробностями о взрыве газа в подмосковном Ногинске.
Очевидцы поделились подробностями о взрыве газа в Ногинске
  • © ГУ МЧС по Московской области

«Мы живём на третьем этаже с левой стороны от места взрыва. Утром встали собираться на работу и в садик. Мы с трёхлетним ребёнком пошли завтракать на кухню, сделали буквально два шага от входной двери, и всё упало. Прошло всего две секунды. Полетела пыль. Можно сказать, мы чудом остались живы», — заявила Оксана Денисова в беседе с «Радио 1».

По её словам, им помогли спуститься по пожарной лестнице, поскольку выхода из квартиры нет.

Жительница дома напротив Галина Егорова в беседе с телеканалом «360» рассказала, что взрыв был один, но очень сильный.

«У нас все стекла выбиты», — отметила она.

Ещё один жилец соседнего дома подтвердил, что было «очень громко».

«В этот момент мы с семьёй спали, как раз от грохота проснулись, примерно в 06:50. Я сначала спросил: «Что там?» Мне сказали, что там что-то взорвалось, а потом всё и увидел», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Мужчина добавил, что на их балконе выбило рамы.

Ранее было опубликовано видео с места взрыва в многоквартирном доме в Ногинске.

В результате ЧП, по последним данным, пострадали девять человек, ещё двое погибли.

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