МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в подмосковном Ногинске

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После взрыва бытового газа в квартире девятиэтажного жилого дома в подмосковном Ногинске открыта горячая линия. Об этом проинформировали в региональном главке МЧС России.
МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в подмосковном Ногинске
  • © ГУ МЧС по Московской области

«Для оказания помощи пострадавшим и жильцам дома привлечены восемь психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России», — сказали в пресс-службе.

Как отмечается, на базе Главного управления МЧС России по Московской области развёрнута горячая линия.

Ранее было опубликовано видео с места взрыва в многоквартирном доме в Ногинске.

В результате ЧП, по последним данным, пострадали девять человек, двое погибли.

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