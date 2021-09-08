МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в подмосковном Ногинске
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«Для оказания помощи пострадавшим и жильцам дома привлечены восемь психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России», — сказали в пресс-службе.
Как отмечается, на базе Главного управления МЧС России по Московской области развёрнута горячая линия.
Ранее было опубликовано видео с места взрыва в многоквартирном доме в Ногинске.
В результате ЧП, по последним данным, пострадали девять человек, двое погибли.