Мужчина и женщина погибли в результате взрыва газа в доме в Ногинске

Мужчина и женщина погибли при взрыве бытового газа в доме в Ногинске.

«Предварительно, пять пострадавших и двое погибших. Погибли мужчина и женщина, их личности устанавливаются», — сообщила ТАСС помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.

Отмечается, что среди пострадавших двое детей в возрасте пяти и десяти лет.

Как пишет Life.ru, первые минуты после взрыва газа в многоэтажке в подмосковном Ногинске попали на видео. На кадрах люди кричат и просят вызвать спасателей.

Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл в 06:55. Обрушены часть внешней стены и перекрытия, повреждено пять квартир.