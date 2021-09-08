Мужчина и женщина погибли в результате взрыва газа в доме в Ногинске
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«Предварительно, пять пострадавших и двое погибших. Погибли мужчина и женщина, их личности устанавливаются», — сообщила ТАСС помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная.
Отмечается, что среди пострадавших двое детей в возрасте пяти и десяти лет.
Как пишет Life.ru, первые минуты после взрыва газа в многоэтажке в подмосковном Ногинске попали на видео. На кадрах люди кричат и просят вызвать спасателей.
Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошёл в 06:55. Обрушены часть внешней стены и перекрытия, повреждено пять квартир.