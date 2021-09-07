Фестиваль технических достижений пройдёт в Москве 25—26 сентября

Фестиваль технических достижений «Техносреда» пройдёт на ВДНХ в Москве 25—26 сентября.

Об этом сообщает ОТР.

Молодые учёные представят более 500 изобретений. Также планируется обсудить климатические проблемы, искусственный интеллект и ядерную медицину.

«Мы хотим показать, как результаты научной деятельности меняют жизнь современных людей, какие разработки используются, что, собственно, получается в результате труда учёных», — заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Ранее kp.ru сообщал, что просветительский марафон «Новое Знание» набрал более 22 млн просмотров за первый день трансляции на YouTube.