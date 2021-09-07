Фестиваль технических достижений пройдёт в Москве 25—26 сентября

Короткая ссылка
Фестиваль технических достижений «Техносреда» пройдёт на ВДНХ в Москве 25—26 сентября.
Фестиваль технических достижений пройдёт в Москве 25—26 сентября
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает ОТР.

Молодые учёные представят более 500 изобретений. Также планируется обсудить климатические проблемы, искусственный интеллект и ядерную медицину.

«Мы хотим показать, как результаты научной деятельности меняют жизнь современных людей, какие разработки используются, что, собственно, получается в результате труда учёных», — заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Ранее kp.ru сообщал, что просветительский марафон «Новое Знание» набрал более 22 млн просмотров за первый день трансляции на YouTube.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить