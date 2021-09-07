В Тюмени раскрыли убийство, совершённое в 2002 году
- © Максим Блинов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
В ходе осмотра тела были изъяты биологические следы убийцы, полученные образцы занесли в базу ДНК уже осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления. Через 19 лет удалось установить личность мужчины — он отбывал наказание за аналогичное преступление.
На допросе мужчина рассказал подробности произошедшего. Следствие завело дополнительное дело по статье «Изнасилование».
Подозреваемый заключён под стражу. Его проверяют на причастность к другим преступлениям.
Ранее НСН сообщала, что в Москве следователи раскрыли убийство девушки, совершённое в 2001 году.