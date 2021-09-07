В Тюмени раскрыли убийство, совершённое в 2002 году

Короткая ссылка
В Тюмени раскрыли убийство 32-летней женщины, которое было совершено в 2002 году.
В Тюмени раскрыли убийство, совершённое в 2002 году
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

В ходе осмотра тела были изъяты биологические следы убийцы, полученные образцы занесли в базу ДНК уже осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления. Через 19 лет удалось установить личность мужчины — он отбывал наказание за аналогичное преступление.

На допросе мужчина рассказал подробности произошедшего. Следствие завело дополнительное дело по статье «Изнасилование».

Подозреваемый заключён под стражу. Его проверяют на причастность к другим преступлениям.

Ранее НСН сообщала, что в Москве следователи раскрыли убийство девушки, совершённое в 2001 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить