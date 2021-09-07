В Подмосковье зарегистрировались более 38 тысяч самозанятых за лето

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В Московской области зарегистрировались более 38 тыс. самозанятых за лето.
В Подмосковье зарегистрировались более 38 тысяч самозанятых за лето
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

Специальный налоговый режим введён в регионе с 2019 года. К 2020-му количество самозанятых достигло 69 тыс.

«Видим, что спрос на получение статуса самозанятого растёт. Московская область — одна из лидеров по количеству зарегистрированных. Только с начала этого года такой статус получили более 97,5 тыс. человек», — заявил глава Комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Всего такой статус в регионе имеют уже более 263 тыс. человек. Чаще всего они регистрируются в сфере строительства, аренды квартир, перевозки пассажиров и грузов, рекламы и репетиторства.

Ранее НСН сообщала, что около 205 тыс. человек получили статус самозанятых в Москве с начала 2021 года.

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