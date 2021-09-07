В Москве построят два железнодорожных моста через Яузу

В столице планируют построить два железнодорожных моста через Яузу, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает НСН.

«В рамках реконструкции на участке Курская — Карачарово построят новый пассажирский вестибюль с двумя новыми и одной реконструируемой пассажирской платформой на Курском вокзале, а также два железнодорожных моста через реку Яузу с эстакадами дополнительного пути», — сказал Бочкарёв.

По его словам, на данный момент реконструкция участка Каланчёвская — Курская выполнена на 55%.

Как отметил чиновник, после завершения всех работ пропускная способность участка вырастет в два раза.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.